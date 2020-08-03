В Офісі Омбудсмена заявили про порушення прав призовників та військовослужбовців у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У Деснянському районному у місті Києві військовому комісаріаті виявлено порушення прав призовників на отримання відстрочки від призову на строкову військову службу, а також порушення прав військовослужбовців військового комісаріату на належні умови проходження служби. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Уповноваженого ВР з прав людини.
"Працівник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, у рамках здійснення парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина, здійснив моніторинговий візит до Деснянського районного у місті Києві військового комісаріату, де було виявлено порушення прав призовників на отримання відстрочки від призову на строкову військову службу, а також порушення прав військовослужбовців військового комісаріату на належні умови проходження служби", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що під час підготовки відповідей на звернення громадян чи їхніх адвокатів Деснянським районним у місті Києві військовим комісаріатом, свідомо порушуються вимоги, встановлені пунктом 5 Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у травні - липні 2020 року" №179-р від 26 лютого 2020 року, а саме всупереч вимогам розпорядження Кабінету Міністрів України на строкову військову службу призиваються громадяни України, які не досягли 20-річного віку без їхньої письмової згоди.
"Крім того, виявлено порушення вимог пункту 16 "Положення про військові комісаріати", що затверджено постановою Кабінету Міністрів України №389 від 3 червня 2013 року, а саме Міністерством оборони України не забезпечено військовослужбовців Деснянського районного у місті Києві військового комісаріату засобами індивідуального захисту, комп’ютерною технікою та витратними матеріалами до неї у необхідній кількості", - додається у повідомленні.
За результатами моніторингового візиту готуються акти реагування, які будуть направлені до Командувача Сухопутних військ Збройних Сил України та керівництва Київського міського військового комісаріату.
Нагадаємо, Секретаріат Уповноваженого ВРУ з прав людини розпочав планову перевірку дотримання законодавства у сфері захисту персональних даних Національним агентством України з питань державної служби.