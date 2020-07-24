Офіс Омбудсмена вирішив перевірити Нацдержслужбу на захист даних

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19 березня, 18:42 • 49453 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 102469 перегляди

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19 березня, 10:24 • 117755 перегляди

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Секретаріат Уповноваженого ВРУ з прав людини розпочав планову перевірку дотримання законодавства у сфері захисту персональних даних Національним агентством України з питань державної служби. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Омбудсмена.

“З метою здійснення моніторингу дотримання вимог законодавства у сфері захисту персональних даних Національним агентством України з питань державної служби, яке забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, здійснює функціональне управління державною службою в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті, працівниками Департаменту у сфері захисту персональних даних Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини розпочато планову перевірку”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, персональні дані громадян, що завантажували свою інформацію на Єдиний портал вакансій Держслужби потрапили у вільний доступ. 

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