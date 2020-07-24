Офіс Омбудсмена вирішив перевірити Нацдержслужбу на захист даних

“З метою здійснення моніторингу дотримання вимог законодавства у сфері захисту персональних даних Національним агентством України з питань державної служби, яке забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, здійснює функціональне управління державною службою в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті, працівниками Департаменту у сфері захисту персональних даних Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини розпочато планову перевірку”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, персональні дані громадян, що завантажували свою інформацію на Єдиний портал вакансій Держслужби потрапили у вільний доступ.