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В Офісі Генпрокурора готуються до трансформації місцевих прокуратур в окружні

В Офісі Генпрокурора готуються до трансформації місцевих прокуратур в окружні

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Тренінговому центрі прокурорів в п'ятницю обговорювали трансформацію місцевих прокуратур в окружні прокуратури, зокрема, щодо принципів їх розташування. Про це написала у Facebook Генпрокурор України Ірина Венедіктова, передає УНН.

“Сьогодні (27 листопада. — ред.) весь день у Тренінговому центрі був мозковий штурм щодо функціональних, структурних та територіальних аспектів створення окружних прокуратур. Невдовзі вони замінять місцеві, прокурори яких наразі проходять атестацію. Уже 3 грудня розпочнуться співбесіди у 4170 прокурорів місцевих прокуратур, які успішно пройшли перші два етапи”, — написала Венедіктова.

За її словами, трансформація місцевих в окружні прокуратури має принести максимум користі для роботи.

“Окрім нової моделі та типової організаційної структури, дискутували сьогодні про принципи розташування прокуратур, щоб мережа працювала ефективно і була зручною для людей. Нині в Україні функціонує 155 місцевих прокуратур та 30 прирівняних до них військових прокуратур гарнізонів, у яких створено 319 відділів. Команда Офісу Генерального прокурора ретельно опрацьовує питання, пов’язані з переліком і територіальною юрисдикцією майбутніх окружних прокуратур”, — додала Венедіктова.

Нагадаємо, як заявила Генпрокурор Венедіктова, правоохоронні органи провели аналіз своєї роботи за 9 місяців 2020 року, динаміка позитивна. У порівнянні з минулим роком викрито на чверть більше корупційних правопорушень.

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