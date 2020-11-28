В Офісі Генпрокурора готуються до трансформації місцевих прокуратур в окружні

“Сьогодні (27 листопада. — ред.) весь день у Тренінговому центрі був мозковий штурм щодо функціональних, структурних та територіальних аспектів створення окружних прокуратур. Невдовзі вони замінять місцеві, прокурори яких наразі проходять атестацію. Уже 3 грудня розпочнуться співбесіди у 4170 прокурорів місцевих прокуратур, які успішно пройшли перші два етапи”, — написала Венедіктова.

За її словами, трансформація місцевих в окружні прокуратури має принести максимум користі для роботи.

“Окрім нової моделі та типової організаційної структури, дискутували сьогодні про принципи розташування прокуратур, щоб мережа працювала ефективно і була зручною для людей. Нині в Україні функціонує 155 місцевих прокуратур та 30 прирівняних до них військових прокуратур гарнізонів, у яких створено 319 відділів. Команда Офісу Генерального прокурора ретельно опрацьовує питання, пов’язані з переліком і територіальною юрисдикцією майбутніх окружних прокуратур”, — додала Венедіктова.

Нагадаємо, як заявила Генпрокурор Венедіктова, правоохоронні органи провели аналіз своєї роботи за 9 місяців 2020 року, динаміка позитивна. У порівнянні з минулим роком викрито на чверть більше корупційних правопорушень.