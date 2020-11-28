В Офисе Генпрокурора готовятся к трансформации местных прокуратур в окружные

“Сегодня (27 ноября. — ред.) весь день в тренинговом центре был мозговой штурм по функциональным, структурным и территориальным аспектам создания окружных прокуратур. Вскоре они заменят местные, прокуроры которых сейчас проходят аттестацию. Уже 3 декабря начнутся собеседования в 4170 прокуроров местных прокуратур, которые успешно прошли первые два этапа”, — написала Венедиктова.

По ее словам, трансформация местных в окружные прокуратуры должен принести максимум пользы для работы.

“Кроме новой модели и типичной организационной структуры, дискутировали сегодня о принципах расположения прокуратур, чтобы сеть работала эффективно и была удобной для людей. Сейчас в Украине функционирует 155 местных прокуратур и 30 приравненных к ним военных прокуратур гарнизонов, в которых созданы 319 отделов. Команда Офиса Генерального прокурора тщательно прорабатывает вопросы, связанные с перечнем и территориальной юрисдикцией будущих окружных прокуратур”, — добавила Венедиктова.

Напомним, как заявила Генпрокурор Венедиктова, правоохранительные органы провели анализ своей работы за 9 месяцев 2020 года, динамика положительная. По сравнению с прошлым годом разоблачены на четверть больше коррупционных правонарушений.