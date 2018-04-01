В одному з будинків Києва обірвався ліфт з пасажиром всередині
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Сьогодні, в одному з житлових будинків, розташованого в Деснянському районі Києва обірвався ліфт з пасажиром всередині. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.
"За попередньою інформацією, сьогодні, близько 16:00, в Деснянському районі Києва обірвався ліфт, в якому на той час знаходився чоловік, 1956 року народження. На місці пригоди прибули лікарі, але людина відмовилась від госпіталізації. Попередньо відомо, що ліфт падав з 3 поверху", - повідомили в прес-службі.
Наразі встановлюються всі подробиці.
Нагадаємо, у Києві в одному з житлових будинків Дарницького району обірвався трос ліфту, в якому перебували жінка та 11-річна дівчинка.