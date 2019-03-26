В одеському ТЦ охоронець бризнув підлітку в обличчя сльозогінним газом
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. В одному з торгових центрів Приморського району міста Одеси між 14-річним хлопцем та охоронцем виник конфлікт, опісля чоловік бризнув в обличчя підлітка сльозогінним газом. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ Національної поліції в Одеській області.
“Одеські правоохоронці розслідують обставини інциденту між охоронцем та неповнолітнім відвідувачем одного з торговельних центрів міста. Між підлітком і чоловіком виник конфлікт, під час якого останній розпилив з балончика речовину сльозогінної дії”, - йдеться у повідомленні поліції.
Із заявою про цей випадок до правоохоронців звернулась мати хлопчика. За словами жінки, її синові знадобилась медична допомога.
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Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події. За цим фактом правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, на Тернопільщині в електрощитовій живцем згорів 14-річний хлопчик.