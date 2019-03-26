На Тернопільщині в електрощитовій живцем згорів 14-річний хлопчик
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Вчора, 25 березня, на Тернопільщині у місті Чортків на території недіючої хімчистки в електрощитовій згорів 14-річний хлопчик. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Тернопільської області.
"При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що чотирнадцятирічний восьмикласник разом з п'ятьма неповнолітніми товаришами. Усі 2004-2005 років народження. На території недіючої хімчистки діти грали хованки. Місце, яке обрали для розваг хлопчики, було огороджене, але не охоронялося", - йдеться у повідомленні.
Діти хотіли заховатись в приміщенні електрощитової, одного з хлопців вдарило струмом від чого він загинув на місці.
Діти стверджують, що двері були відчинені.
Нещасний випадок правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 частина 1 ККУ.
Нагадаємо, в Одесі хлопця, який виліз на поїзд, було травмовано електрострумом. Постраждалого із значними опіками доставлено у обласну лікарню.