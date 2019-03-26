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В Тернопольской области в электрощитовой заживо сгорел 14-летний мальчик

Киев • УНН

 • 9086 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Вчера, 25 марта, в Тернопольской области в городе Тернополь на территории недействующей химчистки в электрощитовой сгорел 14-летний мальчик. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

В Тернопольской области в электрощитовой заживо сгорел 14-летний мальчик

"При выезде следственно-оперативной группы стало известно, что четырнадцатилетний восьмиклассник вместе с пятью несовершеннолетними товарищами. Все 2004-2005 годов рождения. На территории недействующей химчистки дети играли в прятки. Место, которое выбрали для развлечений мальчики, было ограждено, но не охранялось", - говорится в сообщении.

Дети хотели спрятаться в помещении электрощитовой, одного из парней ударило током от чего он погиб на месте.
Дети утверждают, что двери были открыты.

Несчастный случай правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 часть 1 УК.

Напомним, в Одессе парня, который вылез на поезд, было травмировано электротоком. Пострадавшего со значительными ожогами было доставлено в областную больницу.

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