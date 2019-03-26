В Тернопольской области в электрощитовой заживо сгорел 14-летний мальчик

"При выезде следственно-оперативной группы стало известно, что четырнадцатилетний восьмиклассник вместе с пятью несовершеннолетними товарищами. Все 2004-2005 годов рождения. На территории недействующей химчистки дети играли в прятки. Место, которое выбрали для развлечений мальчики, было ограждено, но не охранялось", - говорится в сообщении.

Дети хотели спрятаться в помещении электрощитовой, одного из парней ударило током от чего он погиб на месте.

Дети утверждают, что двери были открыты.

Несчастный случай правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 часть 1 УК.

Напомним, в Одессе парня, который вылез на поезд, было травмировано электротоком. Пострадавшего со значительными ожогами было доставлено в областную больницу.



