В одесском ТЦ охранник брызнул подростку в лицо слезоточивым газом

"Одесские правоохранители расследуют обстоятельства инцидента между охранником и несовершеннолетним посетителем одного из торговых центров города. Между подростком и мужчиной возник конфликт, в ходе которого последний распылил из баллончика вещество слезоточивого действия", - говорится в сообщении полиции.

С заявлением об этом случае в полицию обратилась мать мальчика. По словам женщины, ее сыну понадобилась медицинская помощь.

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Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По данному факту правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, в Тернопольской области в электрощитовой живьем сгорел 14-летний мальчик.