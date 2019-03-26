В одесском ТЦ охранник брызнул подростку в лицо слезоточивым газом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В одном из торговых центров Приморского района города Одессы между 14-летним парнем и охранником возник конфликт, после мужчина брызнул в лицо подростка слезоточивым газом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ Национальной полиции в Одесской области.
"Одесские правоохранители расследуют обстоятельства инцидента между охранником и несовершеннолетним посетителем одного из торговых центров города. Между подростком и мужчиной возник конфликт, в ходе которого последний распылил из баллончика вещество слезоточивого действия", - говорится в сообщении полиции.
С заявлением об этом случае в полицию обратилась мать мальчика. По словам женщины, ее сыну понадобилась медицинская помощь.
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Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По данному факту правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, в Тернопольской области в электрощитовой живьем сгорел 14-летний мальчик.