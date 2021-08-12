В одеському "Пасажі" анонсують відкриття казино
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У знаменитому одеському “Пасажі” незабаром з’явиться легальне казино. Згідно з рекламою, розміщеної у вітринах цього торгово-готельного комплексу, організатором закладу буде мережа First casino, яка є власником однієї такої точки в Одесі, розташованої в готелі Gagarinn. Там діє 10 столів з рулетками, 40 карткових і покерних столиків, а також сотні автоматів.
Як стало відомо в кінці липня, комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) видала дозвіл на розміщення казино одеському готелю “Чорне море”.
Зазначимо, що ситуація з одеським “Пасажем” в останні кілька місяців перебуває у фокусі суспільної уваги. З червня тут ведуться будівельні роботи, підсумком яких має стати збільшення площі мансардних приміщень на 2,5 тисячі метрів.
Раніше УНН писав, що “Пасаж” знаходиться зараз у володінні бізнесменів Олександра Грановського і Бориса Кауфмана. Причому перехід власності від комунальної в приватну самі одесити називають сумнівним.