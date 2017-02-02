В одеській школі у працівника харчоблоку виявили туберкульоз
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 2 лютого. УНН. В одеській школі №55 у працівниці харчоблоку виявили захворювання на туберкульоз. Про це кореспонденту УНН повідомила директор Одеського департаменту освіти Олена Буйневич.
Наразі в школі проводиться дезінфекція, а також готуються до проведення батьківських зборів, щоб уникнути паніки.
Встановлено, що у жінки була закрита форма туберкульозу.
“Ми отримали підтвердження, що для дітей небезпеки немає. Сьогодні батьків зберуть по класах, аби заспокоіти та прояснити ситуацію”, — зазначила О. Буйневич.
Зазначимо, що кухаря, у якого виявлено закриту форму туберкульозу, госпіталізували в обласний тубдиспансер.
Нагадаємо, 8 грудня, депутати Київради затвердили Міську цільову програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки.