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В одесской школе у ​​работницы пищеблока обнаружили туберкулез

В одесской школе у ​​работницы пищеблока обнаружили туберкулез

Киев • УНН

 • 11582 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 2 февраля. УНН. В одесской школе №55 у работницы пищеблока обнаружили заболевание туберкулезом. Об этом корреспонденту УНН сообщила директор Одесского департамента образования Елена Буйневич.

Сейчас в школе проводится дезинфекция, а также готовятся к проведению родительского собрания, чтобы избежать паники.

Установлено, что у женщины была закрытая форма туберкулеза.

"Мы получили подтверждение, что для детей опасности нет. Сегодня родителей соберут по классам, чтобы успокоить и прояснить ситуацию", - отметила Е.Буйневич.

Отметим, что работницу пищеблока, у которой обнаружили закрытую форму туберкулеза, госпитализировали в областной тубдиспансер.

Напомним, 8 декабря, депутаты Киевсовета утвердили Городскую целевую программу противодействия заболеванию туберкулезом на 2017-2021 годы.

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