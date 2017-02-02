В одесской школе у работницы пищеблока обнаружили туберкулез
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 2 февраля. УНН. В одесской школе №55 у работницы пищеблока обнаружили заболевание туберкулезом. Об этом корреспонденту УНН сообщила директор Одесского департамента образования Елена Буйневич.
Сейчас в школе проводится дезинфекция, а также готовятся к проведению родительского собрания, чтобы избежать паники.
Установлено, что у женщины была закрытая форма туберкулеза.
"Мы получили подтверждение, что для детей опасности нет. Сегодня родителей соберут по классам, чтобы успокоить и прояснить ситуацию", - отметила Е.Буйневич.
Отметим, что работницу пищеблока, у которой обнаружили закрытую форму туберкулеза, госпитализировали в областной тубдиспансер.
Напомним, 8 декабря, депутаты Киевсовета утвердили Городскую целевую программу противодействия заболеванию туберкулезом на 2017-2021 годы.