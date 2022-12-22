В Одеській області відбудеться контрольоване знищення міни

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“Одещина. Виявлену напередодні на території Дачненської територіальної громади мінометну міну калібру 81 мм часів Другої світової війни сьогодні буде контрольовано та безпечно знищено фахівцями ДСНС”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук інформував, що виявлені у Великому Дальнику Біляївського району боєприпаси часів Другої Світової війни будуть вилучені та контрольовано знищені фахівцями ДСНС регіону.