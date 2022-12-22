В Одеській області відбудеться контрольоване знищення міни
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Сьогодні буде контрольовано знищено виявлену на території Дачненської територіальної громади мінометну міну калібру 81 мм часів Другої світової війни. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, передає УНН.
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“Одещина. Виявлену напередодні на території Дачненської територіальної громади мінометну міну калібру 81 мм часів Другої світової війни сьогодні буде контрольовано та безпечно знищено фахівцями ДСНС”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук інформував, що виявлені у Великому Дальнику Біляївського району боєприпаси часів Другої Світової війни будуть вилучені та контрольовано знищені фахівцями ДСНС регіону.