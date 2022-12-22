В Одесской области произойдет контролируемое уничтожение мины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Сегодня будет контролируемо уничтоженная обнаруженная на территории Дачненской территориальной общины минометная мина калибра 81 мм времен Второй мировой войны. Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, передает УНН.
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“Одесская область. Обнаруженную накануне на территории Дачненского территориального общества минометную мину калибра 81 мм времен Второй мировой войны сегодня будет контролируемо и безопасно уничтожена специалистами ГСЧС”, — говорится в сообщении.
Напомним
Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук информировал, что обнаруженные в Большом Дальнике Беляевского района боеприпасы времен Второй Мировой войны будут изъяты и контролируемо уничтожены специалистами ГСЧС региона.