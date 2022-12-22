В Одесской области произойдет контролируемое уничтожение мины

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“Одесская область. Обнаруженную накануне на территории Дачненского территориального общества минометную мину калибра 81 мм времен Второй мировой войны сегодня будет контролируемо и безопасно уничтожена специалистами ГСЧС”, — говорится в сообщении.

Напомним

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук информировал, что обнаруженные в Большом Дальнике Беляевского района боеприпасы времен Второй Мировой войны будут изъяты и контролируемо уничтожены специалистами ГСЧС региона.