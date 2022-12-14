В Одеській області відбудеться контрольоване вилучення та знищення боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що виявлені напередодні у Великому Дальнику Біляївського району боєприпаси часів Другої Світової війни будуть вилучені та контрольовано знищені фахівцями ДСНС регіону, передає УНН.
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Зокрема, мова йде про мінометну міну калібру 50 мм та артилерійський снаряд 80 мм.
"Не забувайте про дотримання правил мінно-вибухової безпеки!", - зазначив він.
Довідка
Заборонено:
· наближатися до вибухонебезпечного предмета;
· пересувати його або брати до рук;
· розбирати, кидати, бити по ньому;
· розпалювати поряд багаття або кидати в нього предмет;
· приносити вибухонебезпечний предмет додому.