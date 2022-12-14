В Одеській області відбудеться контрольоване вилучення та знищення боєприпасів

Деталі

Зокрема, мова йде про мінометну міну калібру 50 мм та артилерійський снаряд 80 мм.

"Не забувайте про дотримання правил мінно-вибухової безпеки!", - зазначив він.

Довідка

Заборонено:

· наближатися до вибухонебезпечного предмета;

· пересувати його або брати до рук;

· розбирати, кидати, бити по ньому;

· розпалювати поряд багаття або кидати в нього предмет;

· приносити вибухонебезпечний предмет додому.