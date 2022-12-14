В Одесской области произойдет контролируемое изъятие и уничтожение боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что обнаруженные накануне в Большом Дальнике Беляевского района боеприпасы времен Второй Мировой войны будут изъяты и контролируемо уничтожены специалистами ГСЧС региона, передает УНН.
Детали
В частности, речь идет о минометной мине калибра 50 мм и артиллерийском снаряде 80 мм.
"Не забывайте о соблюдении правил минно-взрывной безопасности!", – отметил он.
Справка
Запрещено:
· приближаться к взрывоопасному предмету;
· передвигать его или брать в руки;
· разбирать, бросать, бить по нему;
· разжигать рядом костер или бросать в него предмет;
· приносить взрывоопасный предмет на дом.