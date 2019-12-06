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В Одеській області скоєно розбійний напад на іноземця

В Одеській області скоєно розбійний напад на іноземця

Київ • УНН

 • 10891 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. В Одеській області невідомі скоїли розбійний напад на громадянина Туреччини. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Троє невстановлених чоловіків проникли до приватного будинку на території садового товариства “Хаджибей” Єгорівської сільської ради Роздільнянського району. У будинку вони напали на чоловіка 1960 року народження — громадянина Туреччини.

Нападники побили чоловіка та зв’язали його, після чого забрали гроші на загальну суму близько 100 тисяч гривень та зникли з місця скоєння.

Розпочато досудове розслідування за статтею ст. 187 КК України (розбій).

Як повідомляв УНН, у Дніпрі на території лікарні під бетонною плитою виявили труп чоловіка.

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