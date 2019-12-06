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6-месячное прекращение огня и не только: Виткофф раскрыл повестку будущих переговоров США и Украины
19:19 • 18 просмотра

6-месячное прекращение огня и не только: Виткофф раскрыл повестку будущих переговоров США и Украины

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103069 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 73369 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103165 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 115951 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146368 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147260 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В Одесской области совершено разбойное нападение на иностранца

В Одесской области совершено разбойное нападение на иностранца

Киев  •  УНН

 • 10890 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Одесской области неизвестные совершили разбойное нападение на гражданина Турции. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Трое неустановленных мужчин проникли в частный дом на территории садового общества “Хаджибей” Егоривского сельского совета Раздельнянского района. В доме они напали на мужчину 1960 года — гражданина Турции.

Нападавшие избили мужчину и связали его, после чего забрали деньги на общую сумму около 100 тысяч гривен и скрылись с места совершения.

Начато досудебное расследование по статье ст. 187 УК Украины (разбой).

Как сообщал УНН, в Днепре на территории больницы под бетонной плитой обнаружили труп мужчины.

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