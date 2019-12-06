В Одесской области совершено разбойное нападение на иностранца

Трое неустановленных мужчин проникли в частный дом на территории садового общества “Хаджибей” Егоривского сельского совета Раздельнянского района. В доме они напали на мужчину 1960 года — гражданина Турции.

Нападавшие избили мужчину и связали его, после чего забрали деньги на общую сумму около 100 тысяч гривен и скрылись с места совершения.

Начато досудебное расследование по статье ст. 187 УК Украины (разбой).

Как сообщал УНН, в Днепре на территории больницы под бетонной плитой обнаружили труп мужчины.