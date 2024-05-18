В Одеській області далекобійники перекрили трасу на Київ
Київ • УНН
Далекобійники частково заблокували рух на автошляхах у Кіровоградській та Одеській областях, у тому числі на трасі на Київ біля Савранні в Одеській області. За повідомленнями регіональних ЗМІ, вони протестують проти посиленням мобілізації.
Поруч з Савранню в Одеській області перекрита траса на Київ. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на очевидців та поліцію, передає УНН.
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Повідомляється, що далекобійники частково перекрили рух на трасах у Кіровоградській та Одеській областях. За даними регіонального ЗМІ Інтент, далекобійники виступають проти норм нового закону про мобілізацію, але офіційно причину збору далекобійники не пояснювали.
У Нацполіції повідомили, що фури заблокували одну зі смуг, тому рух на трасі перекритий частково.
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