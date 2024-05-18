В Одесской области дальнобойщики перекрыли трассу на Киев

Рядом с Савранью в Одесской области перекрыта трасса на Киев. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на очевидцев и полицию, передает УНН.

Детали

Сообщается, что дальнобойщики частично перекрыли движение на трассах в Кировоградской и Одесской областях. По данным регионального СМИ Интент, дальнобойщики выступают против норм нового закона о мобилизации, но официально причину сбора дальнобойщики не объясняли.

В Нацполиции сообщили, что фуры заблокировали одну из полос, поэтому движение на трассе перекрыто частично.

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