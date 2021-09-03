В Одесі зафіксовано 110 нових випадків захворювання коронавірусом

За даними на 3 вересня, на лікуванні у міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 106 пацієнтів з COVID-19, з них 34 людини перебувають у стані середньої тяжкості. У тяжкому стані перебувають 72 пацієнти, з них чотири людини підключені до апаратів ШВЛ. У міській лікарні №5 проходять лікування 44 пацієнти з лабораторно підтвердженим COVID-19, у дитячій міській клінічній лікарні №3 - три дитини.

На 3 вересня в двох опорних лікарнях Одеси вільні 287 ліжок для госпіталізації пацієнтів з COVID-19. За останню добу зареєстровано чотири нових випадки COVID-19 у дітей, три дівчинки перебувають на амбулаторному лікуванні, одна дівчинка госпіталізована у дитячу лікарню №3.

Наразі в Одесі зареєстровано 64 663 випадки одужання від COVID-19, продовжують хворіти 1444 одесити.