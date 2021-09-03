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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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В Одессе зафиксировано 110 новых случаев заболеваний коронавирусом

В Одессе зафиксировано 110 новых случаев заболеваний коронавирусом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 сентября. УНН. По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, за последние сутки COVID-19 заболели 110 одесситов. Всего с начала эпидемии на 3 сентября 2021 года в Одессе зарегистрирован 67 761 случай COVID-19.

По данным на 3 сентября, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 106 пациентов с COVID-19, из них 34 человека пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 72 пациента, из них четыре человека подключены к аппаратам ИВЛ. В городской больнице №5 проходят лечение 44 пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19, в детской городской клинической больнице №3 - три ребенка.

На 3 сентября в двух опорных больницах Одессы свободны 287 коек для госпитализации пациентов с COVID-19. За последние сутки зарегистрированы четыре новых случая COVID-19 у детей, три девочки находятся на амбулаторном лечении, одна девочка госпитализирована в детскую больницу №3.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 64 663 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 1444 одессита.

Украинские Национальные Новости

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