В Одесі відновлять роботу громадського транспорту вночі - Кіпер
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. З понеділка, 18 вересня, продовжено роботу громадського електротранспорту Одеси у нічний час. Відповідний наказ підписав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та військове командування, передає УНН.
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Нові правила спростять поїздки людям, які приїжджають до Одеси на міжнародних автобусних рейсах. Наразі вони вимушені перебувати в автобусі або на території вокзалу до завершення комендантської години, пояснив Кіпер.
Продовження роботи громадського електротранспорту у нічний час має забезпечити влада міста, додає очільник ОВА.
“Міській владі доручено продовжити роботу трамвайного маршруту № 7 сполученням 11 ст. Люстдорфської дороги — вул. Паустовського та тролейбусного маршруту № 8 сполученням завод Суперфосфатний — Залізничний вокзал у нічну пору доби.
Тепер щоночі о 23:00, 00:30, 02:00 та 03:30 вони будуть починати рух за своїми маршрутами”, — повідомив він.
Відповідні доручення отримали також комендант та Нацполіція. Вони мають забезпечити охорону правопорядку і патрулювати в кожному рухомому складі, уточнює Кіпер.
“Під час повітряної тривоги водії та пасажири мають дотримуватися відповідних правил безпеки”, — резюмував він.
Нагадаємо
Раніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер підписав розпорядження щодо підготовки доступу людей на пляжі.