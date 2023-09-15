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В Одесі відновлять роботу громадського транспорту вночі - Кіпер

В Одесі відновлять роботу громадського транспорту вночі - Кіпер

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. З понеділка, 18 вересня, продовжено роботу громадського електротранспорту Одеси у нічний час. Відповідний наказ підписав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та військове командування, передає УНН.

Деталі

Нові правила спростять поїздки людям, які приїжджають до Одеси на міжнародних автобусних рейсах. Наразі вони вимушені перебувати в автобусі або на території вокзалу до завершення комендантської години, пояснив Кіпер.

Продовження роботи громадського електротранспорту у нічний час має забезпечити влада міста, додає очільник ОВА.

“Міській владі доручено продовжити роботу трамвайного маршруту № 7 сполученням 11 ст. Люстдорфської дороги — вул. Паустовського та тролейбусного маршруту № 8 сполученням завод Суперфосфатний — Залізничний вокзал у нічну пору доби.

Тепер щоночі о 23:00, 00:30, 02:00 та 03:30 вони будуть починати рух за своїми маршрутами”, — повідомив він.

Відповідні доручення отримали також комендант та Нацполіція. Вони мають забезпечити охорону правопорядку і патрулювати в кожному рухомому складі, уточнює Кіпер.

“Під час повітряної тривоги водії та пасажири мають дотримуватися відповідних правил безпеки”, — резюмував він.

Нагадаємо

Раніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер підписав розпорядження щодо підготовки доступу людей на пляжі.

Українські Національні Новини

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