В Одессе возобновят работу общественного транспорта ночью - Кипер
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. С понедельника, 18 сентября, продлена работа общественного электротранспорта Одессы в ночное время. Соответствующий приказ подписал глава Одесской ОВА Олег Кипер и военное командование, передает УНН.
Детали
Новые правила упростят поездки людям, которые приезжают в Одессу на международных автобусных рейсах. Сейчас они вынуждены находиться в автобусе или на территории вокзала до завершения комендантского часа, пояснил Кипер.
Продолжение работы общественного электротранспорта в ночное время должны обеспечить власти города, добавляет глава ОВА.
“Городским властям поручено продолжить работу трамвайного маршрута № 7 сообщением 11 ст. Люстдорфской дороги — ул. Паустовского и троллейбусного маршрута № 8 сообщением завод Суперфосфатный — Железнодорожный вокзал в ночное время суток.
Теперь каждую ночь в 23:00, 00:30, 02:00 и 03:30 они будут начинать движение по своим маршрутам”, — сообщил он.
Соответствующие поручения получили также комендант и Нацполиция. Они должны обеспечить охрану правопорядка и патрулировать в каждом подвижном составе, уточняет Кипер.
“Во время воздушной тревоги водители и пассажиры должны соблюдать соответствующие правила безопасности”, — резюмировал он.
Напомним
Ранее глава Одесской ОГА Олег Кипер подписал распоряжение по подготовке доступа людей на пляжи.