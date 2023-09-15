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В Одессе возобновят работу общественного транспорта ночью - Кипер

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. С понедельника, 18 сентября, продлена работа общественного электротранспорта Одессы в ночное время. Соответствующий приказ подписал глава Одесской ОВА Олег Кипер и военное командование, передает УНН.

Детали

Новые правила упростят поездки людям, которые приезжают в Одессу на международных автобусных рейсах. Сейчас они вынуждены находиться в автобусе или на территории вокзала до завершения комендантского часа, пояснил Кипер.

Продолжение работы общественного электротранспорта в ночное время должны обеспечить власти города, добавляет глава ОВА.

“Городским властям поручено продолжить работу трамвайного маршрута № 7 сообщением 11 ст. Люстдорфской дороги — ул. Паустовского и троллейбусного маршрута № 8 сообщением завод Суперфосфатный — Железнодорожный вокзал в ночное время суток.

Теперь каждую ночь в 23:00, 00:30, 02:00 и 03:30 они будут начинать движение по своим маршрутам”, — сообщил он.

Соответствующие поручения получили также комендант и Нацполиция. Они должны обеспечить охрану правопорядка и патрулировать в каждом подвижном составе, уточняет Кипер.

“Во время воздушной тревоги водители и пассажиры должны соблюдать соответствующие правила безопасности”, — резюмировал он.

Напомним

Ранее глава Одесской ОГА Олег Кипер подписал распоряжение по подготовке доступа людей на пляжи.

Украинские Национальные Новости

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