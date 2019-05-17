В Одесі повторно "мінували" готель
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Правоохоронці знов перевіряють інформацію щодо мінування готелю у Приморському районі міста. Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає УНН.
Сьогодні, о 16:12 на спецлінію "102" надійшло анонімне повідомлення про те, що один з готелів у Приморському районі міста заміновано.
На місці події працюють слідчо-оперативна група, кінологи та працівники вибухотехнічної служби.
Як повідомляв УНН, сьогодні о 09:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що вісім готелів, які розташовані в Приморському та Київському районах міста, заміновані. За інформацією правоохоронців вибухівки не знайшли.