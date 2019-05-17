В Одессе повторно "минировали" отель
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Правоохранители снова проверяют информацию о минировании гостиницы в Приморском районе города. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает УНН.
Сегодня, в 16:12 на спецлинию "102" поступило анонимное сообщение о том, что один из отелей в Приморском районе города заминирован.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, кинологи и работники взрывотехнической службы.
Как сообщал УНН, сегодня в 09:30 в полицию поступило сообщение о том, что восемь отелей, расположенных в Приморском и Киевском районах города, заминированы. По информации правоохранителей взрывчатки не нашли.