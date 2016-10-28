В Одесі покажуть фільм про “сонячних” дітей
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На Одеській кіностудії відбудеться показ документального фільму про життя дітей із синдромом Дауна. Про це кореспонденту УНН повідомили в Одеській міськраді.
Згідно зі статистикою, в Україні проживають понад 15 тис. людей із синдромом Дауна, з яких майже 8 тис. — діти.
В Одесі таких дітей понад 300.
Навесні цього року з’явилася ідея зняти фільм про життя дітей із синдромом Дауна. Як зазначає директор Благодійної організації “Сонячні діти” Оксана Зятькова, основна мета фільму — привернення уваги громадськості до проблем людей з синдромом Дауна.
“Вони живуть звичайним життям, також як і всі діти вчаться писати і читати, вміють дружити і любити, відчувати радість і смуток, вони сміються і ображаються. Вони такі, як ми”, — відзначають творці фільму.
У документальному фільмі немає професійних акторів і придуманих ролей. У фільмі 7 “сонячних” дітей грають свої ролі — живуть своїм життям.
Показ фільму відбудеться на Одеській кіностудії 31 жовтня о 13:00.
Нагадаємо, у березні велопробіг “Сонячний круг” на підтримку дітей із синдромом Дауна пройшов у Херсоні.