В Одесі покажуть фільм про “сонячних” дітей

ukru
Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив
09:14 • 26085 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

08:00 • 21169 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 30441 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 44408 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 49668 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 73961 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 83577 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 148444 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 208022 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 194176 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4 м/с
65 %
753 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 26381 перегляди

Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі

3 квітня, 02:39 • 22991 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

3 квітня, 02:56 • 24026 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 26914 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 30307 перегляди
Публікації

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

09:14 • 25983 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 30455 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 44312 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 502599 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 334809 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Nintendo Switch 2: дата виходу, ціна та характеристики нової консолі

09:11 • 6372 перегляди

Кіноадаптація "Як приборкати дракона 2" отримала дату релізу

08:47 • 8284 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 130999 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 190127 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 132458 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

В Одесі покажуть фільм про “сонячних” дітей

В Одесі покажуть фільм про “сонячних” дітей

Київ • УНН

 • 35508 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На Одеській кіностудії відбудеться показ документального фільму про життя дітей із синдромом Дауна. Про це кореспонденту УНН повідомили в Одеській міськраді.

Згідно зі статистикою, в Україні проживають понад 15 тис. людей із синдромом Дауна, з яких майже 8 тис. — діти.

В Одесі таких дітей понад 300.

Навесні цього року з’явилася ідея зняти фільм про життя дітей із синдромом Дауна. Як зазначає директор Благодійної організації “Сонячні діти” Оксана Зятькова, основна мета фільму — привернення уваги громадськості до проблем людей з синдромом Дауна.

“Вони живуть звичайним життям, також як і всі діти вчаться писати і читати, вміють дружити і любити, відчувати радість і смуток, вони сміються і ображаються. Вони такі, як ми”, — відзначають творці фільму.

У документальному фільмі немає професійних акторів і придуманих ролей. У фільмі 7 “сонячних” дітей грають свої ролі — живуть своїм життям.

Показ фільму відбудеться на Одеській кіностудії 31 жовтня о 13:00.

Нагадаємо, у березні велопробіг “Сонячний круг” на підтримку дітей із синдромом Дауна пройшов у Херсоні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$83,682.20
Золото
$3,151.69
Tesla
$280.94
Brent
$72.38
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.20
Ethereum
$1,822.73