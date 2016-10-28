В Одессе покажут фильм о "солнечных" детях
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 28 октября. УНН. На Одесской киностудии состоится показ документального фильма о жизни детей с синдромом Дауна. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Одесском горсовете.
Согласно статистике, в Украине проживает более 15 тыс. человек с синдромом Дауна, из которых почти 8 тыс. - дети.
В Одессе таких детей более 300.
Весной этого года появилась идея снять фильм о жизни детей с синдромом Дауна. Как отмечает директор благотворительной организации "Солнечные дети" Оксана Зятькова, основная цель фильма - привлечение внимания общественности к проблемам людей с синдромом Дауна.
"Они живут обычной жизнью, также как и все дети учатся писать и читать, умеют дружить и любить, чувствовать радость и грусть, они смеются и обижаются. Они такие, как мы", - отмечают создатели фильма.
В документальном фильме нет профессиональных актеров и придуманных ролей. В фильме 7 "солнечных" детей играют свои роли - живут своей жизнью.
Показ фильма состоится на Одесской киностудии 31 октября в 13:00.
Напомним, в марте велопробег "Солнечный круг" в поддержку детей с синдромом Дауна прошел в Херсоне.