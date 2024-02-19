В Одесі підірвали авто Української добровольчої армії, за життя двох волонтерів борються лікарі

У понеділок ввечері, 19 лютого, в передмісті Одеси біля одного з військових обʼєктів був підірваний автомобіль Української добровольчої армії, у якому перебували двоє волонтерів — Альберт та Наталя Кручиніни. За їхні життя борються лікарі. На місці працює поліція. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Української добровольчої армії, передає УНН.

Деталі

Командування Української добровольчої армії розцінює цей злочин як теpоpиcтичний акт, а пріоритетною версією розглядає діяльність ворожих диверсійно-розвідувальної групи. Підрозділи власної безпеки УДА вже отримали термінові вказівки.

Закликаємо всіх можливих очевидців злочину, а також осіб, яким відома будь-яка інформація про його замовників та виконавців, звʼязатись з командуванням УДА. Гарантуємо анонімність та винагороду у розмірі 10 тисяч доларів США за інформацію, яка допоможе затримати або ліквідувати ДРГ йдеться у повідомленні УДА.

Доповнення

За даними поліції, внаслідок вибуху транспортного засобу постраждали жінка з чоловіком. Вони доставлені в лікарню з численними травмами. Поліцейські встановлюють обставини вибуху автомобіля в Одеському районі

Вибух стався у селі Гвардійське. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 2 ст. 15 п.п. 1 та 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про замах на умисне вбивство двох осіб, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі.

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