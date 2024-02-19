В Одессе взорвали авто Украинской добровольческой армии, за жизнь двух волонтеров борются врачи
Киев • УНН
Двое украинских волонтеров получили тяжелые ранения, когда их автомобиль был взорван в результате вероятного террористического акта в Одессе.
В понедельник вечером, 19 февраля, в пригороде Одессы возле одного из военных объектов был взорван автомобиль Украинской добровольческой армии, в котором находились двое волонтеров - Альберт и Наталья Кручинины. За их жизни борются врачи. На месте работает полиция. Об этом сообщили на фейсбук-странице Украинской добровольческой армии, передает УНН.
Детали
Командование Украинской добровольческой армии расценивает это преступление как террористический акт, а приоритетной версией рассматривает деятельность вражеских диверсионно-разведывательной группы. Подразделения собственной безопасности УДА уже получили срочные указания.
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Дополнение
По данным полиции, в результате взрыва транспортного средства пострадали женщина с мужчиной. Они доставлены в больницу с многочисленными травмами. Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва автомобиля в Одесском районе
Взрыв произошел в селе Гвардейское. Информация о пострадавших уточняется.
Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 2 ст. 15 п.п. 1 и 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о покушении на умышленное убийство двух лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.
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В Одессе взорвали авто Украинской добровольческой армии, за жизнь двух волонтеров борются врачи
Двое украинских волонтеров получили тяжелые ранения, когда их автомобиль был взорван в результате вероятного террористического акта в Одессе.
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