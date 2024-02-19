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В Одессе взорвали авто Украинской добровольческой армии, за жизнь двух волонтеров борются врачи

В Одессе взорвали авто Украинской добровольческой армии, за жизнь двух волонтеров борются врачи

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 20:54  •  3830 просмотра

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Двое украинских волонтеров получили тяжелые ранения, когда их автомобиль был взорван в результате вероятного террористического акта в Одессе.

В понедельник вечером, 19 февраля, в пригороде Одессы возле одного из военных объектов был взорван автомобиль Украинской добровольческой армии, в котором находились двое волонтеров - Альберт и Наталья Кручинины. За их жизни борются врачи. На месте работает полиция. Об этом сообщили на фейсбук-странице Украинской добровольческой армии, передает УНН.

Детали

Командование Украинской добровольческой армии расценивает это преступление как террористический акт, а приоритетной версией рассматривает деятельность вражеских диверсионно-разведывательной группы. Подразделения собственной безопасности УДА уже получили срочные указания.

Призываем всех возможных очевидцев преступления, а также лиц, которым известна любая информация о его заказчиках и исполнителях, связаться с командованием УДА. Гарантируем анонимность и вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США за информацию, которая поможет задержать или ликвидировать ДРГ

говорится в сообщении УДА.
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Дополнение

По данным полиции, в результате взрыва транспортного средства пострадали женщина с мужчиной. Они доставлены в больницу с многочисленными травмами. Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва автомобиля в Одесском районе

Взрыв произошел в селе Гвардейское. Информация о пострадавших уточняется.

Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 2 ст. 15 п.п. 1 и 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о покушении на умышленное убийство двух лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.

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Теракт на Закарпатье: в больнице скончался раненый 55-летний мужчина16 декабря 2023, 19:12 • 32256 просмотров

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В Одесі підірвали авто Української добровольчої армії, за життя двох волонтерів борються лікарі
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