В Одессе взорвали авто Украинской добровольческой армии, за жизнь двух волонтеров борются врачи

В понедельник вечером, 19 февраля, в пригороде Одессы возле одного из военных объектов был взорван автомобиль Украинской добровольческой армии, в котором находились двое волонтеров - Альберт и Наталья Кручинины. За их жизни борются врачи. На месте работает полиция. Об этом сообщили на фейсбук-странице Украинской добровольческой армии, передает УНН.

Детали

Командование Украинской добровольческой армии расценивает это преступление как террористический акт, а приоритетной версией рассматривает деятельность вражеских диверсионно-разведывательной группы. Подразделения собственной безопасности УДА уже получили срочные указания.

Призываем всех возможных очевидцев преступления, а также лиц, которым известна любая информация о его заказчиках и исполнителях, связаться с командованием УДА. Гарантируем анонимность и вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США за информацию, которая поможет задержать или ликвидировать ДРГ говорится в сообщении УДА.

Дополнение

По данным полиции, в результате взрыва транспортного средства пострадали женщина с мужчиной. Они доставлены в больницу с многочисленными травмами. Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва автомобиля в Одесском районе

Взрыв произошел в селе Гвардейское. Информация о пострадавших уточняется.

Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 2 ст. 15 п.п. 1 и 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о покушении на умышленное убийство двух лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.

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