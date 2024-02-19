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Information agency «Ukrainian National News»

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Ukrainian Volunteer Army car blown up in Odesa, doctors are fighting for the lives of two volunteers

Ukrainian Volunteer Army car blown up in Odesa, doctors are fighting for the lives of two volunteers

Kyiv  •  UNN

 • 32415 views

Two Ukrainian volunteers were seriously injured when their car was blown up in a suspected terrorist attack in Odesa.

У понеділок увечері, 19 лютого, біля військового об'єкта в передмісті Одеси підірвали автомобіль Української добровольчої армії, в якому перебували двоє волонтерів Альберт і Наталя Кручиніни. Лікарі борються за їхні життя. На місці події працює поліція. Про це повідомляється на сторінці Української добровольчої армії у Facebook, передає УНН .

Подробиці

Командування Української добровольчої армії вважає цей злочин терористичним актом, а першочерговою версією є діяльність диверсійно-розвідувальних груп противника. Підрозділи власної безпеки УДА вже отримали термінові вказівки.

Закликаємо всіх можливих очевидців злочину, а також тих, кому відома будь-яка інформація про його замовників і виконавців, звертатися до командування УДА. Ми гарантуємо анонімність і винагороду в розмірі 10 000 доларів США за інформацію, яка допоможе затримати або ліквідувати ДРГ

йдеться в повідомленні УДА.
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Додаток Додаток

За даними поліції, внаслідок вибуху автомобіля постраждали жінка та чоловік. З численними травмами їх доставили до лікарні. Поліція встановлює обставини вибуху автомобіля в Одеському районі

Вибух стався в селі Гвардійське. Інформація про постраждалих уточнюється.

Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 2 ст. 15, абз. 1 і 5 ч. 2 ст. 115 КК України. Йдеться про замах на умисне вбивство двох осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей. За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

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Terrorist attack in Zakarpattia: wounded 55-year-old man dies in hospital16.12.23, 21:12 • 33409 views

Lilia Podolyak

Lilia Podolyak

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