Ukrainian Volunteer Army car blown up in Odesa, doctors are fighting for the lives of two volunteers

У понеділок увечері, 19 лютого, біля військового об'єкта в передмісті Одеси підірвали автомобіль Української добровольчої армії, в якому перебували двоє волонтерів Альберт і Наталя Кручиніни. Лікарі борються за їхні життя. На місці події працює поліція. Про це повідомляється на сторінці Української добровольчої армії у Facebook, передає УНН .

Подробиці

Командування Української добровольчої армії вважає цей злочин терористичним актом, а першочерговою версією є діяльність диверсійно-розвідувальних груп противника. Підрозділи власної безпеки УДА вже отримали термінові вказівки.

Закликаємо всіх можливих очевидців злочину, а також тих, кому відома будь-яка інформація про його замовників і виконавців, звертатися до командування УДА. Ми гарантуємо анонімність і винагороду в розмірі 10 000 доларів США за інформацію, яка допоможе затримати або ліквідувати ДРГ йдеться в повідомленні УДА.

Додаток Додаток

За даними поліції, внаслідок вибуху автомобіля постраждали жінка та чоловік. З численними травмами їх доставили до лікарні. Поліція встановлює обставини вибуху автомобіля в Одеському районі

Вибух стався в селі Гвардійське. Інформація про постраждалих уточнюється.

Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 2 ст. 15, абз. 1 і 5 ч. 2 ст. 115 КК України. Йдеться про замах на умисне вбивство двох осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей. За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

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