В Одесі під ранок загорілася висотка, евакуйовано 10 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. В Одесі під ранок сталася пожежа у багатоповерховому житловому будинку, рятувальниками було евакуйовано 40 осіб, 10 з яких діти. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
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Повідомлення про загорання квартири в житловому будинку по вулиці Балківська, 35, що в Приморському районі міста Одеса, рятувальники отримали 1 лютого о 4:08.
По прибуттю перших відділень, вогнеборцями було встановлено загорання квартири на 7-му поверсі 9-поверхового житлового будинку відкритим полум'ям. Вогнеборці пожежу ліквідували о 4:38 на площі 20 кв. м.
"Під час гасіння пожежі, по сходових маршах, ланками газодимозахисної служби евакуйовано 40 осіб, з них 10 дітей", - повідомили у ДСНС.
Загиблих та постраждалих немає.
Від ДСНС залучались 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 41 рятувальник.