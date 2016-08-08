В Одесі обвалилися балкони у п’ятиповерховому будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. В Одесі на вулиці Маразлієвській обвалилися балкони на третьому та четвертому поверсі п’ятиповерхового будинку. Про це УНН повідомили в прес-службі ГУ ДСНС України в Одеській області.
Для ліквідації наслідків обвалу і попередження подальшого руйнування на місце події виїхав підрозділ 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини.
Рятувальники приступили до розбору завалів на балконі другого поверху п’ятиповерхового будинку. Як з’ясувалося, обвалилася конструкція балкону на четвертому поверсі, яка під час падіння плити викликала обвал балкону, що знаходився на третьому поверсі.
За допомогою бензорізу рятувальники зрізали металеві конструкції на балконі другого поверху і розчистили його від завалів.
Причини обвалу встановлюються.