В Одессе обвалились балконы в пятиэтажном доме

Для ликвидации последствий обвала и дальнейшего разрушения на место происшествия выехало подразделение 1-й Государственной пожарно-спасательной части.

Спасатели приступили к разбору завалов на балконе второго этажа пятиэтажного дома. Как выяснилось, обвалилась конструкция балкона на четвертом этаже, которая при падении плиты вызвала обвал балкона, который находился на третьем этаже.

С помощью бензореза спасатели срезали металлические конструкции на балконе второго этажа и расчистили его от завалов.

Причины обвала устанавливаются.