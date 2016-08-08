В Одессе обвалились балконы в пятиэтажном доме
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Одессе на улице Маразлиевской обвалились балконы на третьем и четвертом этаже пятиэтажного дома. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Одесской области.
Для ликвидации последствий обвала и дальнейшего разрушения на место происшествия выехало подразделение 1-й Государственной пожарно-спасательной части.
Спасатели приступили к разбору завалов на балконе второго этажа пятиэтажного дома. Как выяснилось, обвалилась конструкция балкона на четвертом этаже, которая при падении плиты вызвала обвал балкона, который находился на третьем этаже.
С помощью бензореза спасатели срезали металлические конструкции на балконе второго этажа и расчистили его от завалов.
Причины обвала устанавливаются.