В Одесі начальник та заступник міграційної служби підозрюються у заволодінні майже 1 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Слідчі ДБР повідомили про підозру у заволодінні бюджетними коштами у сумі 898 тис. гривень начальнику та першому заступнику Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДБР.
"Досудовим розслідуванням встановлено: посадовці ДМС, перебуваючи у змові з підприємцями, внесли завідомо неправдиві відомості до актів прийняття виконаних будівельних робіт, проведених у своїх службових приміщеннях. На підставі підроблених актів держказначейство перерахувало на рахунки підрядників 898,7 тис. грн бюджетних коштів", - сказано у повідомленні.
Слідчі ДБР також повідомили про підозру суб’єктам підприємницької діяльності – учасникам "схеми".
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Одеської області.
Так, їх дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та за ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України (видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки).
Санкція статті у разі доведення вини, підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від двох до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нагадаємо, силовики провели обшуки в аеропорту Одеси через викриття корупційної схему з привласнення понад 11 мільйонів гривень під час ремонтних робіт на території об’єкту.