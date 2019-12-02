В Одессе начальник и заместитель миграционной службы подозреваются в завладении почти 1 млн грн

"Досудебным расследованием установлено: должностные лица ДМС, находясь в сговоре с предпринимателями, внесли заведомо ложные сведения в акты принятия выполненных строительных работ, проведенных в своих служебных помещениях. На основании поддельных актов Госказначейство перечислило на счета подрядчиков 898,7 тыс. грн бюджетных средств", - говорится в сообщении.

Следователи ГБР также сообщили о подозрении субъектам предпринимательской деятельности - участникам "схемы".

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Одесской области.

Так, их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и по ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, повлекшее тяжкие последствия).

Санкция статьи в случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы на срок от двух до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества или штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых рублей.

Напомним, силовики провели обыски в аэропорту Одессы из-за разоблачения коррупционной схеме по присвоению более 11000000 гривен при ремонтных работ на территории объекта.