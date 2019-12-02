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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 42279 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108574 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100489 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107798 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118469 просмотра

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В Одессе начальник и заместитель миграционной службы подозреваются в завладении почти 1 млн грн

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Следователи ГБР сообщили о подозрении в завладении бюджетными средствами в сумме 898 тыс. гривен начальнику и первому заместителю Главного управления Государственной миграционной службы в Одесской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Досудебным расследованием установлено: должностные лица ДМС, находясь в сговоре с предпринимателями, внесли заведомо ложные сведения в акты принятия выполненных строительных работ, проведенных в своих служебных помещениях. На основании поддельных актов Госказначейство перечислило на счета подрядчиков 898,7 тыс. грн бюджетных средств", - говорится в сообщении.

Следователи ГБР также сообщили о подозрении субъектам предпринимательской деятельности - участникам "схемы".

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Одесской области.

Так, их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и по ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, повлекшее тяжкие последствия).

Санкция статьи в случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы на срок от двух до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества или штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых рублей.

Напомним, силовики провели обыски в аэропорту Одессы из-за разоблачения коррупционной схеме по присвоению более 11000000 гривен при ремонтных работ на территории объекта.

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