В аеропорту Одеси провели обшуки через привласнення понад 11 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Силовики провели обшуки в аеропорту Одеси через викриття корупційної схему з привласнення понад 11 мільйонів гривень під час ремонтних робіт на території об’єкту. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
За даними спецслужби, посадовці у змові з підконтрольним їм генпідрядником робіт безпідставно перераховували гроші комерційним структурам, що мають ознаки фіктивності. Фірми були оформлені як субпідрядники, з ними підписувались акти прийому – передачі робіт та послуг, які фактично виконані не були.
У такий спосіб зловмисники присвоїли понад 11 мільйонів гривень на роботах із загальним бюджетом у 38,2 мільйона. За висновками профільних експертів, неякісно виконані роботи могли становити загрозу життю та здоров’ю пасажирів аеропорту.
Під час обшуків на території авіапідприємства та в офісних приміщеннях фігурантів справи правоохоронці вилучили печатки, документацію та електронні носії, що містять інформацію про проведені незаконні фінансово-господарські операції. Наразі керівнику комерційної структури генпідрядника оголошено підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, минулого тижня СБУ провела обшуки в АТ "Укргазвидобування".