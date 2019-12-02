В аэропорту Одессы провели обыски из-за присвоения более 11 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Силовики провели обыски в аэропорту Одессы из-за разоблачения коррупционной схеме по присвоению более 11 миллионов гривен во время ремонтных работ на территории объекта. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По данным спецслужбы, чиновники в сговоре с подконтрольным им генподрядчиком работ безосновательно перечисляли деньги коммерческим структурам, которые имеют признаки фиктивности. Фирмы были оформлены в качестве субподрядчиков, с ними подписывались акты приема - передачи работ и услуг, которые фактически выполнены не были.
Таким образом злоумышленники присвоили свыше 11 миллионов гривен на работах с общим бюджетом в 38,2 миллиона. По заключению профильных экспертов, некачественно выполненные работы могли представлять угрозу жизни и здоровью пассажиров аэропорта.
Во время обысков на территории авиапредприятия и в офисных помещениях фигурантов дела правоохранители изъяли печати, документацию и электронные носители, содержащие информацию о проведенных незаконных финансово-хозяйственные операции. Сейчас руководителю коммерческой структуры генподрядчика объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, на прошлой неделе СБУ провела обыски в АО "Укргаздобыча".