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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 41799 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108442 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100358 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107673 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118417 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147692 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148235 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В аэропорту Одессы провели обыски из-за присвоения более 11 млн грн

В аэропорту Одессы провели обыски из-за присвоения более 11 млн грн

Киев  •  УНН

 • 9542 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Силовики провели обыски в аэропорту Одессы из-за разоблачения коррупционной схеме по присвоению более 11 миллионов гривен во время ремонтных работ на территории объекта. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным спецслужбы, чиновники в сговоре с подконтрольным им генподрядчиком работ безосновательно перечисляли деньги коммерческим структурам, которые имеют признаки фиктивности. Фирмы были оформлены в качестве субподрядчиков, с ними подписывались акты приема - передачи работ и услуг, которые фактически выполнены не были.

Таким образом злоумышленники присвоили свыше 11 миллионов гривен на работах с общим бюджетом в 38,2 миллиона. По заключению профильных экспертов, некачественно выполненные работы могли представлять угрозу жизни и здоровью пассажиров аэропорта. 

Во время обысков на территории авиапредприятия и в офисных помещениях фигурантов дела правоохранители изъяли печати, документацию и электронные носители, содержащие информацию о проведенных незаконных финансово-хозяйственные операции. Сейчас руководителю коммерческой структуры генподрядчика объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на прошлой неделе СБУ провела обыски в АО "Укргаздобыча".

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