В Одесі ліквідували пожежу на території меблевої фабрики
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Сьогодні о 12:18 по вул.Бугаївська, 1 виникло загоряння крівлі та приміщення роздягальні на 2 поверсі цеху виробничої будівлі на площі 200 кв. м. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
Підрозділи працювали по підвищеному номеру виклику.
О 12:52 пожежу локалізовано, а о 13:04 - ліквідовано. До гасіння пожежі залучалось 10 одиниць основної і спеціальної техніки та 45 чоловік особового складу.
Загиблих та постраждалих немає.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, 21 січня пожежа сталася в багатоповерхівці в Дніпрі, евакуйовано 11 осіб.