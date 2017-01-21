В Одессе ликвидировали пожар на территории мебельной фабрики
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Сегодня в 12:18 по ул.Бугаевской, 1 произошло возгорание кровли и помещения раздевалки на 2 этаже цеха производственного здания на площади 200 кв.м. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС Украины.
Подразделения работали по повышенному номеру вызова.
В 12:52 пожар локализовали, а в 13:04 - ликвидировали. К тушению пожара привлекались 10 единиц основной и специальной техники и 45 человек личного состава.
Погибших и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, 21 января пожар произошел в многоэтажке в Днепре, эвакуированы 11 человек.