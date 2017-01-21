В Одессе ликвидировали пожар на территории мебельной фабрики

Подразделения работали по повышенному номеру вызова.

В 12:52 пожар локализовали, а в 13:04 - ликвидировали. К тушению пожара привлекались 10 единиц основной и специальной техники и 45 человек личного состава.

Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, 21 января пожар произошел в многоэтажке в Днепре, эвакуированы 11 человек.