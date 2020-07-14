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В Одесі грабіжники змусили чоловіка віддати гроші, погрожуючи зґвалтуванням дружини

В Одесі грабіжники змусили чоловіка віддати гроші, погрожуючи зґвалтуванням дружини

Київ • УНН

 • 50406 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. В Одесі грабіжники напали на родину і змусили чоловіка віддати гроші під погрозами зґвалтування дружини. Про це УНН повідомили правоохоронці.

Троє невстановлених чоловіків проникли до квартири, де напали на господаря (чоловік 1994 року народження) та його дружину (1995 року народження). Нападники погрожували застосувати фізичну силу та зґвалтувати жінку. Вони змусили господарів віддати їм гроші та цінності. Грабіжникам вдалося заволодіти грошима на суму трохи більше ніж 10 тисяч доларів та кількома виробами з золота, з чим вони зникли з місця події.

За фактом розбійного нападу розпочато розслідування.

Нагадаємо, у Харкові двох чоловіків засудили до довічного за розбійний напад та вбивство пенсіонера.

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