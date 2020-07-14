В Одессе грабители заставили мужчину отдать деньги, угрожая изнасилованием жены
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В Одессе грабители напали на семью и заставили мужчину отдать деньги под угрозами изнасилования жены. Об этом УНН сообщили правоохранители.
Трое неустановленных мужчин проникли в квартиру, где напали на хозяина (мужчину 1994 года рождения) и его жену (1995 года рождения). Нападавшие угрожали применить физическую силу и изнасиловать женщину. Они заставили хозяев отдать им деньги и ценности. Грабителям удалось завладеть деньгами на сумму чуть более 10 тысяч долларов и несколькими изделиями из золота, с чем они скрылись с места происшествия.
По факту разбойного нападения начато расследование.
Напомним, в Харькове двух мужчин приговорили к пожизненному за разбойное нападение и убийство пенсионера.