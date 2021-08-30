В Одесі демонтували багаторічний квітковий ринок біля Привозу

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На початку серпня мер Труханов заявив, що на ділянці по вулиці Катерининській біля Привозу, пройде масштабна реконструкція. Мер заявив, що територія буде перепланована, торгових павільйонів буде втричі менше, пішохідна зона, таким чином, розшириться до 5 метрів.

Труханов проанонсував, що на ділянці буде висаджено до півсотні крупномірних 12-річних саджанців акації. Крім того, тут з’явиться фонтан. Роботи планується закінчити до кінця вересня.