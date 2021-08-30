В Одессе демонтировали многолетний цветочный базар возле Привоза
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Цветочные ряды перед знаменитым одесским рынком “Привоз” окончательно снесли. Демонтировано 80 торговых павильонов. Сейчас там убирают территорию для последующей организации полноценной пешеходной зоны.
Детали
В начале августа мэр Труханов заявил, что на участке по улице Екатерининской возле Привоза, пройдет масштабная реконструкция. Мэр заявил, что территория будет перепланирована, торговых павильонов будет втрое меньше, пешеходная зона, таким образом, расширится до 5 метров.
Труханов проанонсировал, что на участке будет высажено до полусотни крупномерных 12-летних саженцев акации. Кроме того, здесь появится фонтан. Работы планируется закончить к концу сентября.