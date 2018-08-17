В Одесі через пожежу в одноповерховій будівлі евакуювали 17 людей
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 17 серпня. УНН. На 10-й станції Великого фонтану в Одесі сталася пожежа. Про це повідомили у прес-службі ДСНС в Одеській області, передає УНН.
Сигнал про пожежу в одноповерховій будівлі надійшов до служби порятунку вчора, 16 серпня, о 18:13. До місця виклику негайно спрямували пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним номером виклику. На місці події рятувальники виявили загорання покрівлі на адміністративній будівлі, де розміщені "Нова пошта" та піцерія.
"Вогнеборці під час гасіння пожежі вивели із задимлених приміщень 17 людей із застосуванням засобів захисту органів зору і дихання. Внаслідок пожежі отримав отруєння продуктами горіння працівник піцерії, якого у стані середньої важкості доставлено до лікувального закладу", - йдеться у повідомленні.
До ліквідації пожежі залучили вісім одиниць пожежно-рятувальної техніки та 37 рятувальників особового складу. Причини пожежі встановлюються.
Нагадаємо, пожежа сталася у квітковому магазині в Одесі.