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В Одессе из-за пожара в одноэтажном здании эвакуировали 17 человек

Киев • УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 17 августа. УНН. На 10-й станции Большого фонтана в Одессе произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области, передает УНН.

В Одессе из-за пожара в одноэтажном здании эвакуировали 17 человек

Сигнал о пожаре в одноэтажном здании поступил в службу спасения вчера, 16 августа, в 18:13. К месту вызова немедленно направили пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова. На месте происшествия спасатели обнаружили возгорание кровли на административном здании, где находятся "Новая почта" и пиццерия.

"Пожарные во время тушения пожара вывели из задымленных помещений 17 человек с применением средств защиты органов зрения и дыхания. В результате пожара получил отравление продуктами горения работник пиццерии, которого в состоянии средней тяжести доставлен в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлекли восемь единиц пожарно-спасательной техники и 37 спасателей личного состава. Причины пожара устанавливаются.

Напомним, пожар произошел в цветочном магазине в Одессе.

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