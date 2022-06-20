В ОДА впевнені, що тактичні успіхи у напрямку Херсонської області переростуть у контрнаступ

Цитата

“Всі ви знаєте, що останні два тижні наші доблесні ЗСУ мають тактичні успіхи в напрямку Херсонської області, на рубежах Миколаївсько-Херсонської області, Дніпропетровсько-Херсонській області. Які з часом, я впевнений, переростуть у контрнаступ, у визволення Херсонської області. По цьому більше, глибше коментувати не будемо. Дамо нашій армії робити свою роботу. Вони знають як її робити. Підтверджую, що є тактичні успіхи і всі ми з нетерпінням чекаємо коли це переросте в стратегічні успіхи та визволення, деокупацію Херсонської області”, — розповів Лагута.

Доповнення

Радник голови Херсонської ОВ Сергій Хлань повідомляв, що ЗСУ відкинули окупантів з першої лінії оборони в Херсонської області.

Нещодавно в Херсонської області ЗСУ знищили склад боєприпасів російських окупантів.