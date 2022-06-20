В ОГА уверенны, что тактические успехи в направлении Херсонской области перерастут в контрнаступление
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута заявил, что тактические успехи в направлении Херсонской области со временем перерастут в контрнаступление. Такое мнение он высказал во время брифинга, передает УНН.
Цитата
“Все вы знаете, что последние две недели наши доблестные ВСУ имеют тактические успехи в направлении Херсонской области, на рубежах Николаевско-Херсонской области, Днепропетровско-Херсонской области. Которые со временем я уверен перерастут в контрнаступление, в освобождение Херсонской области. По этому больше, глубже комментировать не будем. Дадим нашей армии делать свою работу. Они знают как её делать. Подтверждаю, что есть тактические успехи и все мы с нетерпением ждём когда это перерастет в стратегические успехи и освобождение, деоккупацию Херсонской области”, — рассказал Лагута.
Дополнение
Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщал, что ВСУ отбросили оккупантов с первой линии обороны в Херсонской области.
Недавно в Херсонской области ВСУ уничтожили склад боеприпасов российских оккупантов.