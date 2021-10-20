В очікуванні 700 млн доларів від МВФ: у Зеленського розповіли про нові домовленості та “зменшення ролі держави в економіці”

Про що домовились представники МВФ та української влади

Відповідно до заяви Голови місії МВФ до України пані Іванни Владкової-Голлар, оприлюдненої 18 жовтня , між Україною та місією було досягнуто угоду на рівні персоналу (Staff-Level Agreement) стосовно першого перегляду програми у форматі Stand-By.

Зі слів пані Голлар, було узгоджено “оновлений перелік заходів економічної, фінансової та структурної політики”.

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Відповідно до заяви, програма фокусується на:

— поверненні податково-бюджетної політики до засад середньострокової боргової стійкості з одночасним захистом соціально вразливих домогосподарств, посиленням податкового адміністрування та зменшенням фіскальних ризиків від квазі-фіскальних операцій, включно походженням з енергосектору;

— забезпеченні незалежності центрального банку та пріоритетного спрямування грошово-кредитної політики на повернення інфляції до її цільового показника;

— поліпшенні фінансового самопочуття банків, включно через доброякісне управління, з метою відновлення повноцінного банківського кредитування приватного сектору;

— боротьбі з корупцією та просуванні вперед реформи судочинства;

— зменшенні ролі держави та привілейованих груп в економіці з метою поліпшення бізнес-середовища, посилення корпоративного управління, залучення інвестицій та оптимізації економічного потенціалу.

“Цілеспрямована і позбавлена пауз реалізація потужних заходів у цих секторах, за умови їх відповідності меті програми та досягнутим домовленостям, відкриває шлях до винесення результатів першого перегляду на Раду виконавчих директорів МВФ— орієнтовно у листопаді”, — повідомили у МВФ за результатами перемовин.

Завершення першого перегляду уможливить транш обсягом у 500 мільйонів СПЗ (спеціальних прав запозичень), що становить еквівалент близько 700 мільйонів доларів США.

Що за оновлений перелік заходів та як зменшать роль держави в економіці

Як пояснив співрозмовник УНН, мова йде про декілька важливих речей, в першу чергу тих, що стосуються бюджетної дисципліни.

“Це дефіцит державного бюджету, параметри дефіциту державного бюджету, це макроекономічні параметри з точки зору зростання економіки, джерела покриття дефіциту державного бюджету, взагалі стійкість системи державних фінансів — це завжди йде на порядку денному Україна-МВФ, або МВФ і будь-яка інша держава. Стосовно другої частини — це все, що стосується так званих „структурних маяків“, яким чином буде ситуація економічно розвиватись у країні. Ці структурні маяки — це теж дає можливість закласти основи, базу для довготривалого економічного зростання”, — зазначив Устенко.

З його слів, у випадку зі зменшенням ролі держави в економіці мова йде про, в першу чергу, перерозподіл ВВП через державний бюджет. Радник Президента підкреслив, що Україна так само у цьому зацікавлена.

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“Йде лінія зменшення перерозподілу валового внутрішнього продукту через Державний бюджет, тобто зменшення ролі держави, якщо це можна так назвати. Економічно, це нормально звучить — зменшення ролі держави, яке виражається в тому, що менша частка ВВП перерозподіляється через державний бюджет країни”, — пояснив фахівець.

Крім того, він зауважив, що в Україні десятиріччями існує “велика частка держави у державних активах” — питання, у вирішенні якого Українська Держава також зацікавлена.

“На руках зараз знаходиться багато таких активів, які було б вже слід передавати до приватного сектору. Держава точно не повинна конкурувати з приватним сектором, і в першу чергу мова йде саме про заходи щодо проведення приватизації. Скажімо, якщо мова йде про банківський сектор, там вже було б необхідно готуватись до приватизації... Не нормально, коли держава контролює біля 50% банківського сектору. І решта підприємств — те що ми називаємо „Великою приватизацією“ — це треба було зробити ще десятиріччя тому. Про це йде мова”, — каже співрозмовник.

Устенко також виокремив питання щодо “інклюзивності” економічного зростання.

“Зростання — це завжди добре, але треба розуміти, що результати цього економічного зростання мають бути більш рівномірно розподілені між громадянами. Тому, з цієї точки зору що стосується вирівнювання ситуації з розподілом, теж важливе питання, я так розумію, мова йде в тому числі про антиолігархічні заходи, і про ті практики, які дають можливість зменшити або взагалі прибрати вплив бізнес-груп і олігархічних груп на прийняття політичних рішень в країні”, — сказав він.

Продовження програми Stand-By

Відповідно до заяви МВФ, українська влада домовилась із місією про продовження програми до кінця червня 2022 року. Ці домовленості також підлягають затвердженню керівництвом Фонду та Радою виконавчих директорів МВФ. На думку Устенка, такого проміжку часу цілком вистачить, щоб добрати недовикористані кошти в рамках програми.

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“Головне, що програму буде продовжено. Чому це важливо: бо програма була зарезервована на 5 млрд доларів, від яких ми до сих пір не отримали половини, і навіть новим траншем це буде лише біля 60% від зарезервованих коштів. Це нормальна практика для України завжди була — почати програму, а потім просто не скористатись тими можливостями, які там були. У даному випадку було важливо продовжити програму. І це продовження програми, яке обговорюється — дає можливості використати всі 5 млрд, які були зарезервовані”, — зазначив він.

“Тому, тут не просто термін — її можна було розтягнути і на більше. Задача була: термін у прив’язці до обсягу фінансування цієї програми. І в даному випадку, як я розумію, воно як раз перекриває — за цей час можна отримати всі ці (не відібрані за програмою — ред.) кошти”, — пояснив співрозмовник.

На питання про те, чи у разі позитивного рішення Ради виконавчих директорів МВФ щодо першого перегляду у листопаді, Україна одразу зможе отримати узгоджений транш у 700 млн доларів, він відповів ствердно.

“Так, одразу. Коли буде рішення, то ми одразу отримаємо ці кошти. Мова буде йти про декілька днів”, — сказав радник Зеленського.

Додамо

18-місячна програма МВФ з Україною у форматі Stand-By з можливістю доступу до 5 мільярдів доларів була схвалена 9 червня 2020 року з метою забезпечення підтримки платіжного балансу та бюджету в той час, як влада України бореться з наслідками шоку під пандемії COVID-19.

Ця програма покликана консолідувати попередні здобутки та сприяти просуванню України шляхом важливих структурних реформ з метою мінімізації ключових уразливостей.