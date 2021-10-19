Для продовження співпраці з МВФ: нардепи підсилили незалежність НБУ

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Народні депутати ухвалили зміни до закону про Національний банк України, що необхідно для подальшої співпраці з МВФ. У другому читанні документ підтримали 255 депутатів, передає УНН

Деталі

Метою Закону є удосконалення чинних положень Закону про НБУ та приведення їх у відповідність із кращою світовою практикою.

Низка пропонованих змін спрямована на унормування окремих питань в діяльності Національного банку, які виникають під час здійснення ним своїх функцій та потребують врегулювання для забезпечення належного виконання Національним банком законодавчо визначених повноважень.

Так, документом передбачається внести зміни до Закону України “Про Національний банк України” в частині:

1) унормування питань внутрішнього урядування в Національному банку України, а саме:

доповнити перелік кваліфікаційних вимог до осіб, які призначаються на посади членів Ради Національного банку України, Голови Національного банку України та його заступників, встановити перелік обмежень та доповнити перелік підстав для звільнення з посади таких осіб;
уточнити окремі норми щодо повноважень Ради Національного банку України тощо;
2) управління золотовалютним резервом щодо:

уточнення інструментарію Національного банку України для більш ефективного управління золотовалютним резервом;
кола контрагентів, з якими можна буде проводити операції з золотовалютним резервом;
уніфікації у тексті Закону використання терміну “золотовалютний резерв”;
3) взаємодії Національного банку України з Кабінетом Міністрів України щодо періодичності та строків подання Національним банком України інформації;

4) удосконалення окремих положень щодо питань діяльності Національного банку України.

Нагадаємо

Народний депутат фракції Ярослав Железняк повідомив, що новий сезон Верховна Рада розпочне з пакету законів, які спрямовані на закриття зобов'язань по МВФ. Законопроект №5850 - один з них.

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